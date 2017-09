'Als zij terugkomt in de wijk, gaan wij een burgerwacht oprichten'

Onrust in de wijk Kostverloren in de stad. De politie heeft zondagavond een 27-jarige vrouw aangehouden voor twee autobranden in de wijk. De buurtbewoners denken dat de vrouw veel meer op haar kerfstok heeft.

'De vrouw is onlangs in onze wijk komen wonen. Ze heeft zich aan ons voorgesteld. Al snel werd duidelijk dat ze uit Haren kwam en dat ze daar in verband werd gebracht met elf branden die in twee jaar tijd zijn gesticht', vertelt voorzitter Jacob Bolhuis van de huurdersvereniging en het wijkcentrum.Volgens Bolhuis ging het vorige week donderdag eigenlijk al mis. 'Toen is bij haar benedenburen brand gesticht en vlak daarna werd een auto in brand gestoken. Sindsdien is het heel onrustig in de wijk.'Bolhuis noemt de sfeer die zondagavond in Kostverloren heerste ronduit vijandig. 'Buurtbewoners willen gezamenlijk om tafel. Sommigen hebben al gezegd dat ze willen verhuizen als die vrouw terugkomt in de wijk. Anderen willen zelf maatregelen nemen. Ik wil eerst afwachten wat de politie gaat doen. Maar als zij terugkomt, wil ik wel praten over bijvoorbeeld een burgerwacht.'De politie bevestigt dat een 27-jarige vrouw is aangehouden voor twee autobranden, maar ze wil niet ingaan op de geruchten in Kostverloren.