Sushi-restaurant reageert: 'Er was geen probleem met Vindicaters'

Het sushi-restaurant waar een grote groep Vindicaters vernielingen zou hebben gepleegd, geeft aan dat er 'geen probleem is geweest'.

Het restaurant wilde tot nog toe niet reageren, maar maandag laat een manager desgevraagd weten dat er alleen geluidsoverlast was.Het verhaal op stadsblog Sikkom is volgens hem 'een groot opgeblazen verhaal'. Hij wil overigens niet met zijn naam in de media en laat weten weer gewoon aan het werk te willen.De manager ontkent daarmee wat een medewerkster zondag tegen RTV Noord zei. Zij nam de telefoon op en wilde niet veel kwijt, maar vertelde wel dat het 'echt niet leuk was'. Ze was zelf ook aan het werk op de bewuste avond. 'Het was echt één grote puinhoop. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.'Volgens Sikkom schoffeerden de studenten het personeel, braken ze glazen en piste een student tegen de muur van een wc. Het verhaal werd overgenomen door veel andere media. Vindicat reageerde met de belofte het 'tot de bodem uit te zoeken', al leek het er volgens oud-rector Stijn Derksen zondag al op dat er niet veel aan de hand was.