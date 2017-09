Subsidie Economic Board Groningen ligt voor het oprapen

Ondernemers in het aardbevingsgebied in Noord-Groningen opgelet. De euro's liggen voor het oprapen. Een beetje vernieuwend idee is al snel goed voor een fikse bijdrage van Economic Board Groningen (EBG)- stelt de organisatie zelf.

We willen de drempel voor ondernemers verlagen Peter Arnold Jellema - EBG

Die organisatie stort een half miljoen extra in de zogenoemde InnovatieregelinG.Dat fonds is bedoeld om ondernemers in het door de gasellende veel geplaagde gebied met 'innovatieve plannen en ideeën' een steuntje in de rug te geven. En dat lukt heel aardig.Er is inmiddels ruim drie ton uitgekeerd sinds mei dit jaar. Dat geld is naar vijf projecten gegaan. Vijftien aanvragen zijn nog in behandeling.Uit een persbericht van Economic Board blijkt dat veel ondernemers staan te trappelen om ook een beroep op het fonds te doen. 'Bij de overige ingediende plannen zitten diverse veelbelovende, innovatieve ideeën. EBG vindt het belangrijk dat ook die bedrijven de mogelijkheid krijgen hun plannen verder te ontwikkelen.'En dat is reden om het totaal bedrag in dit fonds te verdubbelen. Daar zit nu één miljoen euro in. Eenzelfde bedrag werd recent ook al door Economic Board gestoken in een ander fonds. Daaruit krijgen bedrijven in Noord-Groningen 7500 euro per nieuwe arbeidsplaats uitgekeerd.Ondernemers hoeven geen ingewikkelde toeren uit te halen om een deel van het innovatiegeld in de wacht te slepen, verzekert bestuurslid Peter Arnold Jellema van Economic Board.'We maken het voor ondernemers makkelijk. Met deze regeling willen wij de drempel verlagen voor bedrijven in de negen Noord-Groningse gemeenten die willen investeren in vernieuwing. De aanvraag kan snel en zonder ingewikkelde procedures. De regeling is eenvoudig.'Omnidots in Winsum diende als eerste een subsidieverzoek in en dat is gehonoreerd. Het bedrijf maakt trillingsensoren.'We willen onze sensortechnologie verder ontwikkelen. Het is voor ons een kostbare zaak. Dankzij de subsidie hopen we nu sneller nieuwe en innovatieve producten op de markt te brengen,' laat directeur Marko Bolt weten.Ook Oostsoft in Bedum profiteert van de regeling. Die onderneming ontwikkelt software voor productiebedrijven. Eigenaar Niek Oost: 'We onderzoeken hoe we onze systemen kunnen inzetten voor nog veel complexere situaties. Zonder de bijdrage uit deze regeling zouden we het project verspreid over jaren moeten uitvoeren. Dat kan nu veel sneller, waardoor we sneller de vruchten van de investering kunnen plukken.”En o ja: per bedrijf wordt maximaal 50.000 euro uitgekeerd. Daar kan nog 25.000 euro bijkomen. Voorwaarde is dan dat producten getest worden bij een erkende proeftuin of testcentrum, zoals het bouwinnovatiecentrum BuildinG.Economic Board is opgericht om de economie in het aardbevingsgebied te stimuleren. Daarvoor is een kleine honderd miljoen euro beschikbaar. Dat is op tafel gelegd door de provincie Groningen en de NAM. Twijfels in Kamer over resultaten Economic Board (2016)