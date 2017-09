Klijnsma zegt Oost-Groningen 'met goed gevoel' vaarwel

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft maandag afscheid genomen van Oost-Groningen. Ze zegt dat 'met een goed gevoel' te doen.

De politica zette samen met de provincie en de regio het Akkoord van Westerlee in gang. Dat moet leiden tot meer werk in Oost-Groningen. De twee sociale werkvoorzieningen, Synergon en Wedeka, moeten daarbij opgaan in een nieuwe organisatie die mensen naar werk toe kan begeleiden.Klijnsma stelde daarvoor miljoenen uit Den Haag beschikbaar. Een deel van het geld is overgemaakt aan Oost-Groningen en het gebied heeft nog enkele miljoenen tegoed.'Het was wel iets van de lange adem', lacht Klijnsma als een boer met kiespijn. 'Het akkoord is begin 2015 gesloten, maar ik merk dat iedereen nu echt op stoom is. Ik ben blij dat iedereen meedoet en dat er in 2018 een nieuwe organisatie staat die mensen kan helpen hen te begeleiden naar werk.'Klijnsma oogt maandagochtend in Vlagtwedde, zoals vrijwel altijd, opgewekt. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn in Oost-Groningen, want feitelijk doet helemaal niet iedereen mee aan de uitvoering van het Akkoord van Westerlee.'Veendam en Stadskanaal trekken inderdaad hun eigen plan', reageert Klijnsma. 'Maar het leeuwendeel van de gemeenten doet mee en Veendam en Stadskanaal kunnen instappen wanneer ze willen. De deur staat open, daar blijf ik bij.'De samenwerking in het gebied noemt Klijnsma terugkijkend een tegenvaller. 'Het is best ingewikkeld in deze regio', zegt ze. 'Het is niet altijd vanzelfsprekend geweest dat de gemeenten hier op een spoor zitten. Daarom is het ook iets van de lange adem. Maar nu wil iedereen vooruit, dat vind ik wel mooi.'De staatssecretaris kijkt vol verwachting uit naar volgend jaar, wanneer de nieuwe werkorganisatie er moet staan. 'Het is essentieel dat het in gezamenlijkheid is', zegt Klijnsma. 'Zodat als je geen werk hebt, je snel naar werk toe wordt geholpen. Dat is voor mij het belangrijkste.'Als de kabinetsformatie de afronding nadert, komt ook het einde van Jetta Klijnsma als kabinetslid dichterbij. 'Ik ben straks geen staatssecretaris meer, maar één ding blijft voor mij belangrijk: of je nu groot of klein bent, een kleurtje hebt, een beperking hebt of wat dan ook... Iedereen moet welkom zijn op de arbeidsmarkt.'