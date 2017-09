Politieke onenigheid over Vindicat: wel of niet maatregelen nemen?

'Het is tijd dat het gedrag van Vindicat veroordeeld en aangepakt wordt.'

Dat zegt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk na de berichten over vermeende misdragingen van Vindicat-leden. Onzin, zegt Arjen Banach, fractievoorzitter van Student en Stad, de beeldvorming over Vindicat is veel te negatief.Volgens de SP is het asociale gedrag van Vindicat 'schadelijk voor het beeld van de stad en studenten in het algemeen.' Jimmy Dijk wil dat de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool stoppen met het subsidiëren van het bestuur. 'En de gemeente moet strenger toezicht houden bij activiteiten van Vindicat en bij herhaling toegang ontzeggen.'Student en Stad vindt dat Vindicat veel te hard wordt aangepakt. 'Er wordt aan voorbijgegaan dat Vindicat bezig is met een cultuurverbetering. En Vindicat heeft ook veel goeds betekend voor de stad. Ze hebben net nog een enorm pakket dat over was van de ontgroening aan de voedselbank gegeven.'Banach verwacht juist van zijn collega-politici dat ze nuance brengen. 'Ik vind dit een beetje jammer, pijnlijk. Er worden alleen een paar incidenten naar boven gehaald.'Vindicat kwam dit weekend negatief in het nieuws na berichtgeving door stadsblog Sikkom. Daarin stond dat een grote groep Vindicaters vernielingen had gepleegd in een suhsi-restaurant. Ook zou een groep Vindicaters een puinhoop hebben gemaakt op het sportcomplex van rugbyclub GSRC en voetbalclub GRC.Maandag kwam een manager van het sushi-restaurant met de reactie dat het 'een opgeblazen verhaal' was van Sikkom. Een medewerkster zei zondag tegen RTV Noord nog dat het wel degelijk 'één grote puinhoop' was.De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool komen dinsdag met een reactie. Het kost hen meer tijd om 'alles af te wegen en met weloverwogen reactie te komen', zegt woordvoerder Jorien Bakker van de RUG.