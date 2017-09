Astrid op Sint Maarten: 'Gisteren dacht ik even: ik ga naar huis'

Ze voelt zich 'vrij oké', maar ze heeft veel meegemaakt. Astrid Schrage uit Muntendam woont op Sint Maarten. 'Ik heb mensen met winkelwagens vol spullen gezien die daar niet in horen te zitten', vertelt de docente Culturele Artistieke Vorming.

'Gisteren hebben we een stagiair die wij onderdak hadden verleend, naar het vliegveld gebracht. We hebben daar uren zitten wachten om zeker te weten dat het vliegtuig ook echt was vertrokken. Ik heb toen wel even overwogen om zelf ook naar Nederland te gaan', vertelt Astrid. 'Maar ik wil hier zo graag helpen. Straks moeten scholen worden opgebouwd. Dat kan alleen nog wel weken duren. Misschien is het verstandiger om tot die tijd van het eiland af te gaan.'Volgens Astrid is er heel veel geweld op het eiland. 'Ik heb zelf niets van de plunderingen gezien. Ik ben op straat wel leerlingen tegengekomen met allemaal dure spullen. Dan zeg je gewoon 'hoi' en loop je door. Het is gewoon ongelofelijk.' Astrid zegt dat het vooral aan de Franse kant van het eiland heftig is. 'Aan de Nederlandse kant is ook veel positiviteit. Zo van: we zetten samen de schouders eronder en dan kunnen we straks fijn kerst vieren. Maar er is ook wel heel veel angst. Gisteren is iemand hier vlakbij verkracht.'Het huis van Astrid staat er nog. Ze heeft wel schade. 'Op de bovenverdieping zijn alle deuren en ramen eruit geklapt. Dat hadden we eerst niet door. Totdat opeens een bak water door het plafond kwam. Pas toen ontdekten we dat de bovenverdieping blank stond.'Astrid heeft nog wel voldoende eten en drinken. 'Voor de storm had ik twintig vijf literflessen water ingeslagen. Vrienden vroegen me toen wat ik daar wel niet mee van plan was. Nu ben ik superblij dat ik dat gedaan heb.'