Pleidooi voor muurschildering Dick Nanninga in Oosterparkwijk

Een muurschildering in de Oosterparkwijk van Dick Nanninga, de enige Nederlandse voetballer die ooit een velddoelpunt maakte in een WK-finale. Dat lijkt politici Tjeerd van Dekken en Sandra Beckerman wel wat.

Zowel Van Dekken en Beckerman wonen, respectievelijk twintig en tien jaar, in de Oosterparkwijk. Ze zijn fan van Nanninga, die in hun wijk werd geboren en daar opgroeide.Maandag heeft het tweetal een brief gestuurd naar de gemeente Groningen en woningcorporatie Nijestee, met daarin een pleidooi voor om een muurschildering van Nanninga aan te brengen in de Oosterparkwijk. 'Vorig jaar zijn wij een petitie gestart voor een eerbetoon aan onze held. Die petitie kon op veel steun rekenen in de wijk en ver daarbuiten. Dat eerbetoon moet er komen', aldus Beckerman.Ruim driehonderd mensen hebben gereageerd op de onlinepetitie, laat Beckerman weten. 'Op zich niet zoveel, maar vooral kwalitatief is het erg leuk. De steun komt uit heel Nederland, zoals van mensen van zijn oude clubs en andere prominenten uit het land.' Nog eens honderd mensen hebben met pen een krabbel onder de petitie gezet, toen Beckerman en Van Dekken in de Oosterparkwijk langs de deuren gingen.De brief wordt gesteund door VV Oosterparkers, FC Groningen-directeur Hans Nijland en sportjournalist Dick Heuvelman. 'Dit jaar zijn er muurschilderingen van verschillendevoetballers gemaakt in de Oosterparkwijk', aldus Beckerman. 'Daar zijn wij trots op. Maar een muurschildering van Nanninga mist nog. Dat mag niet zo blijven. We hopen dat Nijestee en de gemeente gevoelig zijn voor ons breed gesteunde pleidooi.'Dick Nanninga is de enige Nederlandse voetballer die ooit een velddoelpunt maakte in een WK finale. Hij deed dat in 1978 in Argentinië in de finale tegen het gastland. Hij speelde vijftien interlands en scoorde daarin zes keer voor Oranje. De spits speelde in het betaalde voetbal voor Veendam, Roda JC, Seiko Hongkong en MVV. Daarvoor kwam hij tot zijn 24ste uit voor de Oosterparkers. Hij overleed in juli 2015 op 66-jarige leeftijd in Maaseik.