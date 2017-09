Vijf aanhoudingen bij uit de hand gelopen groepenruzie

De Wimpel in Lewenborg (Foto: Google Streetview)

Het was zondagavond hommeles aan de Wimpel in de wijk Lewenborg in Groningen. Twee groepen kregen het met elkaar aan de stok.

Volgens een politiewoordvoerder was de aanleiding een oude ruzie die weer oplaaide. Over en weer zou met de dood zijn gedreigd. De gealarmeerde politie hield uiteindelijk vijf mensen aan. Ook zijn er auto's in beslag genomen.



De politie zoekt nog uit wat er precies is gebeurd. Inmiddels is één persoon weer vrijgelaten. De andere vier zitten nog vast voor verhoor.