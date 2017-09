Noord Vandaag: 'Mensen suggereren dat de fik in Vindicat moet'

Vandaag onder meer in Noord Vandaag: Vindicat opnieuw in opspraak, onrust in de wijk Kostverloren, de beitencampagne, FC Groningen en kunst proeven in het Groninger Museum.

Vindicat opnieuw negatief in het nieuws, omdat leden een sushi-restaurant zouden hebben vernield. Erelid Remco Kouwenhoven geeft uitleg... (Vanaf 1:43)



- Zo'n 3000 duizend objecten van schilderijen tot chinees beschilderde bordjes kregen de taxateurs van Tussen Kunst en Kitch vandaag onder ogen in het Groninger Museum... (Vanaf 10:00)



- Komt de geur van bieten je alweer tegemoet? Dat kan! Maandagmorgen is in alle vroegte de bietencampagne van start gegaan. Deze duurt nog tot ongeveer 20 januari. (Vanaf 12:12)



- Nog nooit zaten er in het Euroborg-tijdperk zo weinig supporters op de tribunes als gisteren bij FC Groningen-VVV. En het oude diepterecord was slechts twee weken oud... (Vanaf 14:32)



- Tegenvallende prestaties, weinig supporters op de tribunes. FC Groningen zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Moet het publiek nu juist achter de club gaan staan? (Vanaf 17:24)



