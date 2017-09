Wethouder: 'Studenten kunnen niet zonder woningen van corporaties'

Woningcorporaties moeten juist wel studentenhuizen bouwen. Dat zegt wethouder Roeland van der Schaaf in reactie op makelaars die vinden dat corporaties alleen voor mensen met een laag inkomen moeten bouwen.

Studenten hebben ook een laag inkomen, zegt de wethouder. Voor hen is het belangrijk dat corporaties bouwen, omdat de huren op de particuliere markt hoger liggen.Dat kunnen studenten niet opbrengen.De gemeente heeft besloten minder kamerverhuur in bestaande wijken toe te staan, omdat dat teveel overlast geeft. Dat is volgens Van der Schaaf een bewuste keuze en het logische gevolg is dat er nieuwe studentenwoningen moeten worden gebouwd.Woningcorporatie Lefier bouwt bijvoorbeeld de flat Polaris in Paddepoel, waarin ruim tweehonderd appartementen voor jongeren komen. Dit hoort volgens een woordvoerder van Lefier bij de afspraken die gemeente, bewonersorganisaties en corporaties hebben gemaakt.'Daarin staat 'dat we studenten en jongeren meer kwaliteit en zelfstandigheid in wonen bieden voor een redelijke prijs. Aan die afspraken houden we ons als corporaties.'Van der Schaaf deelt wel de zorgen van de makelaars over de toekomst van de huurtoeslag. Veel jongeren krijgen dat maandelijkse bedrag waardoor ze een eigen studio of appartement kunnen betalen. Makelaars waarschuwen dat de toeslag in politiek Den Haag ter discussie staat, waardoor leegstand voor de nieuwe jongerencomplexen dreigt. Maar volgens de wethouder bouwen ook particuliere ontwikkelaars complexen waarbij ze rekenen op huurtoeslag voor hun huurders. Dan kunnen studenten altijd nog beter bij een corporatie huren zegt hij, want daar is de huur lager.