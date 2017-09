Huizen Vindicat ondergeklad

Vindicat ontvangt 'schokkende reacties' van het publiek nadat de incidenten in het sushi-restaurant en de vernielingen op het terrein van rugbyclub GSRC afgelopen weekend aan het licht zijn gekomen.

Zo zijn onder andere deuren van huizen van het studentenkorps beklad.'We zijn echt geschrokken op de manier waarop het publiek reageert. Onze voordeuren worden ondergeklad, maar ook komen er e-mails binnen waarin mensen dreigen om ons fysiek een lesje te leren', zegt oud-rector Stijn Derksen van Vindicat.De discussie laait op over of er oneindig feest gevierd mag worden zolang de troep maar opgeruimd wordt. 'Bij de Sushi Mall is er in ieder geval geen schade geweest die vergoed moet worden. Dat hebben we ruimschoots gecheckt met het restaurant.'Eerder zei voorzitter Remco Kouwenhoven van de oud-ledenclub van Vindicat al tegen RTV Noord dat dit soort oproerend gedrag binnen Vindicat 'van alle tijden is, alleen ligt het nu onder een vergrootglas.'