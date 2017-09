Definitief: Wekelijks fietsparkeervakken op de Grote Markt

Na enkele, volgens de gemeente geslaagde experimenten wordt de Grote Markt in ieder geval tot eind 2017 elke week op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond ingericht met fietsparkeervakken.

Dat nieuws komt ruim een week na het bericht dat de stad Groningen kampt met een tekort van zesduizend fietsparkeerplaatsen.'De ervaring leert dat er veel gebruik van de vakken zal worden gemaakt en dat er op andere plekken in het uitgaansgebied minder overlast zal zijn van geparkeerde fietsen. Op avonden wanneer er een evenement is op de Grote Markt, zoals bijvoorbeeld al aanstaande zaterdag, zal er geen fietsvak worden ingericht', aldus de gemeente.Omdat eerdere experimenten met fietsparkeervakken op de Grote Markt succesvol zijn geweest, geeft de gemeente hier een vervolg aan. Zo werd er begin juni geëxperimenteerd op donderdag- tot en met zaterdagavond onder de naam 'Fietsparkeren is een Vak'. Destijds liet de gemeente al weten 'voorzichtig optimistisch' te zijn.De fietsparkeervakken passen in een breder project dat zich richt op het verminderen van overlast van fietsparkeren in de binnenstad. De aanpak moet een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke en toegankelijke binnenstad met meer ruimte voor voetgangers. Ook moet het ervoor zorgen dat hulpverleners makkelijker hun werk kunnen doen.