'M'n bedrijf was te belangrijk, familie niet belangrijk genoeg'

Horecacomplex De Bolder in hartje Delfzijl staat te koop. In het gebouw zit een zalencentrum, bowling- en kegelbaan, een feestcafé en een discotheek. Eigenaar van het complex is Lijst Stulp-raadslid Siewert van der Zweep, die een bewogen jaar achter de rug heeft.

Van der Zweep werkt sinds 1989 bij De Bolder en in 2001 nam hij het samen met zijn vrouw over. Het drukke horecaleven ging hem niet in de koude kleren zitten.Anderhalf jaar geleden heeft de 58-jarige Delfzijlster ondernemer een zware hartoperatie moeten ondergaan. Hij is daar nog steeds van aan het revalideren.'Het gaat nu gelukkig goed, maar je gaat op een gegeven moment toch keuzes maken in je leven. Toen ik uit de roulatie was, besefte ik me dat mijn bedrijf te belangrijk voor me was, en mijn familie niet belangrijk genoeg.'Daarom heeft hij besloten het complex te koop te zetten. Het vastgoedobject omvat zeven appartementen, een bowling- en partycentrum, feestcafé Boozers en de voormalige discotheek Tonight. De discotheek werd nog enkele jaren gerund door zijn twee zoons, maar die kozen voor een andere carrière.'De één is accountmanager bij een groot bedrijf en de ander (Pieter, red.) wil als zanger carrière maken in de muziekwereld. Dus opvolging is er helaas niet. Dat is ook een van de redenen dat het op Funda staat.'Tot nu toe hebben zich nog geen gegadigden gemeld. Van der Zweep ziet wel dat het complex op de schop moet. 'Het is 3.500 vierkante meter groot, 1.500 daarvan staat nu leeg. Alleen Boozers is nog op zaterdagavond open.'Daarom heeft hij wel eens nagedacht over een zorgconcept waar ook horeca bij betrokken is. 'Misschien neemt de gemeente het wel mee in de plannen voor vernieuwing van het centrum. Maar ik heb nog niks van ze gehoord.'Van der Zweep verdwijnt niet helemaal uit de Delfzijlster horeca. Hij is ook eigenaar van het naastliggende pension in het oude gemeentehuis van Delfzijl.'We moeten ook een beetje aan onze oude dag denken. Als zelfstandig ondernemer bouw je weinig pensioen op. Dus ik moet mijn AOW wel een beetje aanvullen.'