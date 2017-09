Holland Casino haalt donderdag alle auto's uit parkeergarage

De zevenentwintig auto's in de parkeergarage van het afgebrande Holland Casino in Groningen worden er donderdag uitgehaald.

De eigenaren van de auto's zijn daarover maandag geïnformeerd.Tot nog toe was het niet mogelijk om het gebouw te betreden, maar Holland Casino heeft nu een plan opgesteld om de wagens er op een veilige manier uit te kunnen krijgen. Als de auto's eruit zijn gaan ze naar een schade-expert. Die zal bekijken hoe de wagens eraan toe zijn. In de brief aan de eigenaren staat omschreven wat ze moeten doen om aanspraak op een verzekering te kunnen maken.Het is nog niet duidelijk op welke termijn de eigenaren bij hun auto kunnen om eventuele bezittingen eruit te halen.