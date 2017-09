Brandweer rukt uit voor slaapkamerbrand

(Foto: 112 Groningen/Patrick Wind)

De brandweer rukte maandagmiddag uit voor een slaapkamerbrand in de Gerbrand Bakkerstraat in Groningen Stad. Het sein brand meester is inmiddels afgegeven.

De eerste berichten waren dat er mogelijk nog mensen in het pand waren, maar al gauw bleek dat dit niet het geval was. De oorzaak van de brand is onbekend.



Er is rook- en roetschade. Of en wat de verdere schade is, moet nog onderzocht worden.