Raadsleden luiden noodklok om langslepende onderhandelingen in Den Haag

Verschillende raadsleden uit de nieuwe gemeente Westerwolde maken zich zorgen over de langslepende coalitieonderhandelingen in Den Haag. Die duren inmiddels al bijna zes maanden. De raadsleden zijn bang dat dit kiezers ervan weerhoudt om op 22 november te gaan stemmen.

'Ze doen maar wat' is het gevoel dat veel kiezers hebben, volgens het Bellingwedder CDA-raadslid Wilt Meendering. 'Het is ook redelijk stil vanuit de formatie en dat baart me zorgen. Ik kan me voorstellen dat mensen zich afvragen of het wel nuttig is om naar de stembus te gaan in november. En dat terwijl we vanaf volgend jaar een nieuwe gemeente gaan vormen'.'Herindelingsverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen leven sowieso wat minder dan landelijke verkiezingen', gaat het Vlagtwedder D66-raadslid Gerard Sanders verder. Dat klopt, zoals te herleiden valt aan de opkomstcijfers in de gemeente Oldambt. Die gemeente ontstond in 2010 uit een fusie tussen de voormalig gemeenten Scheemda, Winschoten en Reiderland.De herindelingsverkiezingen voor deze gemeente trokken 42,9% van de stemgerechtigden naar de stembus. De gemeenteraadsverkiezingen vier jaar later trokken al veel meer mensen: 55,5% ging toen stemmen. Het verschil met landelijke verkiezingen in die gemeente is groot: daar schommelt de opkomst de afgelopen jaren rond de 72%.Sanders en Meendering hopen dus dat er snel een kabinet is. Dat zou volgens hen het vertrouwen in de politiek goed doen en dus opkomstverhogend werken.Maar lijsttrekker Giny Luth van Gemeentebelangen Westerwolde begrijpt dat niet. 'Veel mensen vinden Den Haag maar ver weg. En ik merk juist veel enthousiasme onder de kiezers in Westerwolde'.Meendering betwijfelt dat: 'Ik spreek ook mensen die zeggen dat ze er moe van zijn en dat het van hen niet hoeft, die verkiezingen. Een heleboel mensen die er negatief over denken zullen dat niet uitspreken'.Gerard Sanders van D66 Vlagtwedde heeft een tip voor de onderhandelende partijen in Den Haag, als die snel tot een nieuw kabinet willen komen. 'Je zult dan wel eens over je eigen schaduw heen moeten stappen. Ik kan me voorstellen dat dat op erg principiële punten wat lastig ligt, maar als je wat geeft dan krijg je wat terug en dat kan wel eens een beter alternatief opleveren.'Zijn CDA-collega Meendering vult hem aan: 'Wil niet op elke punt een komma zetten', zegt hij tegen zijn collega's in Den Haag. 'Laat de trein van het nieuwe kabinet gaan rijden. Tijdens het proces kom je dan wel tot de goede dienstregeling. Het hoeft niet tot op de laatste punt en komma geregeld te zijn'.