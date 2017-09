Zuidhorn koopt overbodige grond terug van provincie

(Foto: Erik Hogeboom/RTV Noord)

De gemeente Zuidhorn koopt bijna 25 hectare grond terug van de provincie Groningen. Met de transactie is ruim 900.000 euro gemoeid.

De grond ligt bij de nieuwbouwwijk Oostergast. Ruim drie hectare van de teruggekochte grond wordt meteen doorverkocht aan een boer.



Overbodig

Zuidhorn verkocht de grond enkele jaren geleden aan de provincie. Die gebruikte de percelen voor de wegomlegging van de N355 en het baggeren van het Van Starkenborghkanaal. Nu die werkzaamheden zijn afgerond heeft de provincie de grond niet meer nodig.



Strategisch

Zuidhorn wil de grond strategisch inzetten voor de verdere uitbreiding van de Oostergast in noordelijke richting. Met het hernieuwd verkregen eigendom heeft de gemeente grond in hadden die het kan ruilen met een andere grondeigenaar in het gebied.