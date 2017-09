Spoeddebat over sloop van 70 woningen in Grunobuurt

SP en de Stadspartij willen in de gemeente Groningen een spoeddebat over de sloop van 70 sociale huurwoningen in de Grunobuurt. Het gaat om woningen aan Stephensonstraat, Paterswoldseweg en het Hoornse Diep.

Buurtbewoners uitten eerder al hun zorgen over de naderende sloop en overhandigden daarom een petitie aan de wethouder. Bewoners willen dat de sloop wordt uitgesteld omdat woningbouwvereniging Nijestee pas over twee jaar nieuwe woningen gaat bouwen op de vrijgekomen plek.De politieke partijen vragen zich af of het verstandig is om de woningen te slopen terwijl het terrein twee jaar braak komt te liggen.Het spoeddebat is woensdagmiddag. Voorafgaand aan het debat is nog een ander spoeddebat. Die staat in het teken van het kamertekort van internationale studenten.