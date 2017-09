Ronald neemt kijkje bij bietencampagne

De broers Van Mastwijk uit Uithuizermeeden (Foto: RTV Noord)

De bietencampagne is maandag van start gegaan. En daarmee is het weer druk op de weg, want vanuit alle windstreken in de provincie rijden er vrachtwagens naar de Suikerfabriek in Hoogkerk.

De broers Van Mastwijk uit Uithuizermeeden hadden toch wel een bijzondere primeur. Ze mochten als één van de eersten hun bieten bij de fabriek afleveren.



