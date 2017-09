N365 weer vrij na gekantelde vrachtwagen (update)

(Foto: Huisman Media)

De provinciale weg N365 bij Vlagtwedde is weer vrij. De weg is enkele uren gestremd geweest in verband met een gekantelde vrachtwagen.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De weg werd afgezet om de vrachtwagen te kunnen bergen. Riond 20.30 uur was de weg weer vrij.