Vrachtwagen gekanteld in Vlagtwedde

(Foto: Huisman Media)

Op de Vledderkamp op de N365 in Vlagtwedde is maandagmiddag een vrachtwagen van de weg geraakt. Het voertuig kantelde en belandde in de sloot.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De weg is afgezet om de vrachtwagen te bergen.