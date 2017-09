Founder Talks 2: Een inspirerende tech-vrouw en dé Airbnb voor zeilschepen

Na een inspirerende en prima bezochte eerste editie van Founder Talks is dinsdagavond de tweede talkshow, georganiseerd door Founded in Groningen, samen met RTV NoordZaken en de Rabobank. We praten bij met gangmaker Jessica Mills van de organisatie.

Founder Talks is een live-talkshow in het Groninger Forum waar markante Groninger ondernemers het vuur na aan de schenen wordt gelegd. Gesprekken gaan diep. Wie erachter wil komen wat ondernemers inspireert en motiveert beleeft op Founder Talks een leuke avond, zegt Jessica.'We hebben opnieuw twee serieus interessante ondernemers gestrikt: Janneke Hadders van Dacom en Anne de Vries van Tubber. Ik ben heel erg enthousiast over beide gasten en zeker over Janneke. Ze is een van de weinige vrouwelijke koplopers in de techniek. Haar bedrijf heeft een product ontwikkeld dat met sensortechnologie nauwkeurig meet wat een landbouwperceel nodig heeft aan water, kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Dacom is overal in de wereld actief. Janneke heeft Dacom enkele jaren geleden overgenomen van haar vader die het heeft opgezet. Nu heeft Janneke als CEO de touwtjes in handen.''Al komt er verandering in, de combinatie van vrouw en techniek is nog altijd een zeldzame, helaas. Er is in de wereld van de tech een onbalans tussen mannen en vrouwen. Janneke staat in de lijst van vijftig. Ze is ook op dit vlak echt een voorloper. Ik ben blij dat we een van die champions in Founder Talks hebben.''Hem kennen we als mede-oprichter van de Nationale Vacaturebank en van de vakantie- en bookingsite Holidot. Hij is fervent zeiler en heeft die hobby vertaald naar een van zijn laatste initiatieven: Tubber.com, een soort Air BnB voor zeilboten. Anne is een echte serie-ondernemer, een. In zijn verhaal zit een diepere laag. Dat er ook een andere kant zit aan snel en succesvol willen zijn en het bezit van een dure auto. Dat je dat misschien niet honderd procent voldoening oplevert. Met Tubber keert hij terug naar zijn roots en is hij met bootjes bezig. In dat opzicht heeft hij van zijn hobby zijn werk gemaakt.''Bij ons gaat het om de persoon van de ondernemer. We zoeken de mens achter de ondernemer, dat verhaal willen we horen. Founder Talks is losjes geïnspireerd op College Tour, maar de opzet van Founder Talks is heel eigen, met een pitch door de ondernemers, een inspiratiedeel zoals in TEDx en dan een interview met een goede journalist. Het is echt voor en door ondernemers, we willen publiek en sprekers dicht bij elkaar brengen.''Af te leiden uit de reacties is de eerste avond heel positief ervaren. Het feestje na afloop ging tot ruim na twaalven door. En we hebben ook nu weer een leuk bandje. Voor de tweede editie gingen de kaartjes al een week of zes van tevoren als warme broodjes uit de app. Er zijn nog een paar plekken vrij, maar ik verwacht weer een volle zaal.'Founder Talks, een live talkshow met inspirerende Groninger ondernemers. Presentatie is in handen van RTV Noord-journalist en ondernemer Bart Breij.Dinsdag 12 september, aanvang 19.30Groninger Forum, Hereplein 73, GroningenGratis. Vol = vol. Wel graag aanmelden Founder Talks is live te volgen op twitter via @foundedingroningen