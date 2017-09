Donar bekijkt wedstrijdmogelijkheid in Topsporthal Leek

Er bestaat een kans dat Donar de eerste thuiswedstrijd in de poulefase toch op Groningse bodem gaat spelen. Het basketbalteam onderzoekt de speelmogelijkheden in de Topsporthal in Leek.

Donar onderzoekt deze mogelijkheden in samenwerking met de gemeente Leek. De komende dagen bekijken beide organisaties of de hal voldoet aan alle eisen voor het organiseren van een dergelijke wedstrijd.Na een zoektocht naar een mogelijke speelplek die voldeed aan alle Europese eisen, kwam Donar eerst uit in Almere. Burgemeester Hoekstra van de gemeente Leek vond dat veel te ver en nam het heft in eigen handen. 'Het is toch te gek om de fans helemaal naar Almere te laten afreizen voor een Champions League wedstrijd als we in onze eigen provincie een mooie hal hebben staan!', zegt de basketballiefhebber.Ook Gert-Jan Swaving, secretaris van Donar, blijft hoop houden. 'Als we met zijn allen de schouders eronder zetten, dan moet het gewoon een mooie speelhal worden.