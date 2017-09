Dromen van een klapper bij opnames Tussen Kunst en Kitsch

Taxateur Robert Aranson legt een kritisch oog op de Groningse spullen (Foto: Berton van Balveren/RTV Noord) Dochter Henstra hoopt op de gouden klapper (Foto: Berton van Balveren/RTV Noord)

Zo'n drieduizend objecten, van schilderijen tot beschilderde Chinese bordjes, kregen de taxateurs van Tussen Kunst en Kitch vandaag onder ogen in de Stad. Het tv-programma van AVROTROS maakte opnames voor het nieuwe seizoen in het Groninger Museum.

Voor presentator Frits Sissing is het even thuiskomen, hij is namelijk geboren in de stad Groningen. Sissing verwacht wel een aantal pareltjes tussen al de ingebrachte spullen: 'Ik hoop op een schilderij van de Ploeg, of mooi Gronings zilver zou leuk zijn. We gaan het zien.'



'Misschien met de taxi naar huis'

Sandra en Jannie Henstra uit Grijpskerk kwamen vooral voor een leuke middag naar het museum. 'Heel spannend, we hebben leuke spullen bij ons. Ik ben gewoon heel benieuwd wat eruit komt' vertelt dochter Sandra. 'Als we toch een klapper maken dan gaan we met de taxi naar huis' lacht moeder Jannie.



Buste

De dames Henstra wilden ook graag weten of hun buste van echt marmer is. Moeder en dochter kwamen bedrogen uit. Volgens taxateur Robert Aronson is het beeld van gips: 'Een mooi koppie, maar ik kan er niet zoveel mee'. Volgens Aronson vallen de meeste ingebrachte objecten onder kitsch, 'maar gelukkig zitten er soms ook hele mooie bijzondere stukken tussen.'



Nog even geduld

Wat die bijzondere stukken dan zijn is nog even afwachten, de uitzending vanuit het Groninger Museum is pas in het voorjaar van 2018 te zien.



Geen klapper

Het meest waardevolle object van de dames Henstra blijkt een porseleinen wanddecoratie van namaak Wedgewood te zijn. Dat wordt getaxeerd op twintig euro. En dan is het voor Jannie wel duidelijk: 'We kunnen dus niet met de taxi naar huis'