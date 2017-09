Volgend hoofdstuk in soap: nieuwe kans voor De Wereldbazar?

Het ziet er naar uit dat de ontwikkeling van De Wereldbazar in Winschoten een vervolg krijgt. De gemeenteraad van Oldambt is bereid een verbeterd bestemmingsplan vast te stellen. Dat moet het mogelijk maken dat De Wereldbazar toch gebouwd kan worden.

Sinds het begin van de plannen is er onder een groep ondernemers verzet tegen De Wereldbazar. De Raad van State besliste in oktober 2016 dat de overdekte markt in Oosterse producten niet gebouwd mocht worden. Volgens de hoogste bestuursrechtbank had de provincie geen ontheffing mogen geven voor De Wereldbazar.Doordat de ontheffing niet geldig was, veegde de Raad van State ook het bestemmingsplan van de gemeente Oldambt en de daarbij horende omgevingsvergunning van tafel.Na lang overleg tussen gemeente, provincie en de initiatiefnemers, ligt er nu een nieuw bestemmingsplan. Een plan van 747 pagina's waar de gemeenteraad ook mee akkoord wil gaan om na meer dan tien jaar dan eindelijk De Wereldbazar te realiseren.'Komt het nu dan echt goed?', vraagt wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) zichzelf hardop af. 'Ik zou met alle liefde 'ja' willen zeggen, maar garantie geef je op stofzuigers. Hier zijn blikken juristen mee bezig geweest, maar het is toch afwachten wat de Raad van State gaat doen.'De gemeenteraad hoopt dat het uiteindelijk goed komt. Toch is raadslid Geert van der Wal (Fractie Van der Wal) er nog niet zeker van. 'We zijn hier al zo lang mee bezig... Het zal mij benieuwen of het er uiteindelijk komt en hoe lang het nog duren gaat.'