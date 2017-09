Locatie eerste bekerduel FC Groningen nog niet bekend

(Foto: RTV Noord)

Het is nog onduidelijk waar op 21 september de bekerwedstrijd tussen USV Hercules en FC Groningen wordt gespeeld. De Utrechtse club uit de derde divisie beschikt niet over een lichtinstallatie, die een rechtstreekse uitzending op Fox mogelijk maakt.

Het bestuur van Hercules is hier over in gesprek met de gemeenten Utrecht, KNVB en FC Groningen.



´Dit, en andere zaken die moeten worden opgelost, hebben er toe geleid dat er nog steeds geen besluit is genomen over de definitieve speellocatie´, meldt de club op haar website.