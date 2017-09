Zorgen over toekomst zwembad Parc Emslandermeer

(Foto: Archief RTV Noord)

De fractie van het CDA in Westerwolde is bezorgd over de toekomst van het zwembad bij Parc Emslandermeer. De christen-democraten vrezen dat het bad moet sluiten vanwege hoge energiekosten en de kosten voor onderhoud aan verouderd materiaal.

Het CDA heeft vragen gesteld aan de gemeentebesturen van Bellingwedde en Westerwolde. Beide gemeenten gaan aan het eind van het jaar samen. De partij vraagt de huidige gemeentebesturen er alles aan te doen om het zwembad open te houden.



´Zonder de aanwezigheid van het zwembad zal de aantrekkingskracht van het recreatiepark afnemen. Dit zal tot minder verhuur van vakantiehuisjes leiden en een negatief effect hebben op de werkgelegenheid en de lokale middenstand. Niet in de laatste plaats heeft een mogelijke sluiting van het zwembad gevolgen voor de inwoners die nu gebruik maken van het zwembad´, aldus het CDA Westerwolde.