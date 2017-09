Dorpsbelangen Finsterwolde: 'Wij willen duidelijkheid over het zonnepark'

Dorpsbelangen Finsterwolde wil duidelijkheid van wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) van de gemeente Oldambt over een aan te leggen zonnepark aan de rand van Finsterwolde. 'Er moet draagvlak zijn, maar we weten niet hoeveel', aldus dorpsbelangen.

In Finsterwolde is weerstand tegen het zonnepark, zegt voorzitter Frannie Oolders van dorpsbelangen. 'De wethouder heeft gezegd dat er draagvlak voor de plannen moet zijn, maar de definitie van 'draagvlak' is nog altijd onduidelijk.'Oolders zegt niet tegen zonne-energie te zijn, maar de locatie ten noorden van het dorp staat het merendeel van de direct omwonenden volgens haar niet aan.'Wij vragen ons af of de wethouder zich heeft gerealiseerd welke impact dit soort enorme ingrepen heeft voor een dorp', aldus Oolders. 'Als de dorpen niet beschermd worden, dan heeft het meedenken aan dorpsvisies ook geen enkele zin.'Dorpsbelangen Finsterwolde zegt dan ook te stoppen met het opstellen van de dorpsvisie voor het dorp. 'Tot wij duidelijkheid krijgen van de gemeente', zegt Oolders.Wethouder Laura Broekhuizen kan vooralsnog niet inhoudelijk ingaan op de zonneweide, omdat het nu vooral nog een initiatief is van een landeigenaar en een investeerder. Maar het lijkt er wel op dat de initiatiefnemers een wijziging van het bestemmingsplan gaan aanvragen en dan is ook de gemeente formeel aan zet.Dorpsbelangen Finsterwolde wil hoe dan ook dat de gemeenteraad duidelijke regels over draagvlak op laat stellen, in de hoop dat de aanleg van het zonnepark dan niet doorgaat.