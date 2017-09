Haren heeft de meeste miljonairs van onze provincie

De gemeente Haren kent verhoudingsgewijs de meeste miljonairs. Maar ook De Marne, Eemsmond en Loppersum doen het goed.

Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om cijfers over 2015.De meeste werkzame miljonairs zijn te vinden in de landbouw, financiële dienstverlening, handel, specialistische zakelijke diensten en in de zorg. De landbouw kent als bedrijfstak relatief veel zelfstandig ondernemers, die een groot deel van hun vermogen in hun onderneming hebben zitten, waaronder grond.Werkzame miljonairs in de landbouw, bosbouw en visserij zijn voor ongeveer de helft actief in melkveebedrijven en voor een kwart in bedrijven die granen of groenten telen.Van de Groningse gemeenten kent Haren verhoudingsgewijs de meeste miljonairs. Daar heeft 3,6 procent van de inwoners een vermogen van meer dan een miljoen. Ook De Marne (2.8 procent), Eemsmond (2,7 procent) en Loppersum (2,5 procent) boeren goed.De gemeente Groningen staat met een half procent onderaan de lijst van het aandeel miljonairs in onze provincie. Ook in Pekela, Appingedam, Veendam en Hoogezand-Sappemeer komt het aandeel miljonairs niet boven de procent uit.Overigens hebben de miljonairs het geld niet altijd op de bank staan. Omdat een groot deel van de miljonairs als zelfstandige werkt, zit hun vermogen vaak in hun bedrijf.Zij hebben dan een 'aanmerkelijk belang'. Dit betekent dat het geld in het bedrijf zit, en ze er dus niet zomaar bij kunnen.