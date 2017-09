'Veestapel moet snel inkrimpen om klimaatdoelen te halen'

De Nederlandse veestapel moet met 40 procent inkrimpen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen in 2030. Dat stelt Natuur & Milieu in haar dinsdag gepubliceerde Voedselvisie.

In het rapport heeft de milieuorganisatie doorgerekend wat de Nederlandse voedselsector moet doen om de klimaatafspraken na te leven. Volgens Natuur & Milieu mogen er in 2030 in Nederland nog maar 1 miljoen melkkoeien en 3,4 miljoen varkens zijn. Ook het aantal kippen moet met een vijfde worden teruggebracht.De voedselsector is volgens Natuur & Milieu verantwoordelijk voor een kwart van de Nederlandse CO2-uitstoot. Die emissie moet volgens het klimaatakkoord binnen dertien jaar met bijna de helft worden verminderd.In de Voedselvisie breekt Natuur & Milieu een lans voor een snelle verduurzaming van de landbouw. Dat kan volgens de organisatie het beste door het aantal dieren terug te brengen. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de productie van broeikasgassen.