School en ouders zetten eigen pendeldienst op: 'Wie mag er voorin zitten?'

'Mag ik voorin?' Die vraag krijgt Theo Nijland vanaf nu waarschijnlijk elke maandag- en dinsdagochtend.

Hij is één van de vrijwilligers die kinderen uit Woldendorp naar school brengt in Termunterzijl. Door een scholenfusie van De Woldakkers in Woldendorp en De Munte in Termunterzijl moeten de kinderen een jaar lang op en neer pendelen. De school en ouders zetten daarom een eigen vervoersdienst op.Nijland is gepensioneerd en bood zich als vrijwilliger aan. 'Ik moest ook een beetje ochtendritme krijgen van mijn vrouw', bekent hij. Elke maandag en dinsdag rijdt hij de kinderen uit het dorp naar school. En 's middags de omgekeerde weg.Woensdag tot en met vrijdag zit een andere vrijwilliger, Amanda, op de bus. Zeven leerlingen per keer kunnen mee. Dat zijn twee ritjes vanuit Woldendorp elke ochtend.Voor moeder Nanda is het ideaal. 'Het is echt een luxe. Ik hoef mijn kinderen niet meer te halen en te brengen. En eerder was er ook geen continurooster, dus aten ze tussen de middag ook nog thuis.'De kinderen zelf vinden het ook prachtig. 'Elke dag is het een strijd wie er voorin mag zitten', vertelt schooldirecteur Sjanet Duut.Ze is trots op de pendeldienst. 'We hebben dit samen bedacht. De ouders hebben een stichting opgericht, er is subsidie aangevraagd en het kost de ouders zo niks.'De scholenfusie was nog niet noodzakelijk, maar het schoolbestuur wilde niet wachten tot een van de scholen onder de grens van 23 leerlingen zou zakken. Duut: 'We hadden hier twee kleine scholen en wilden samen iets moois neerzetten in de regio. Nu hebben we een school met honderd leerlingen.'In Woldendorp wordt dit jaar gebouwd aan een nieuw schoolgebouw. Volgend jaar wordt het in gebruik genomen. De pendeldienst blijft bestaan, dan om de leerlingen uit Termunterzijl naar Woldendorp te brengen.