33 bezwaren tegen hoogspanningsverbinding door provincie heen

Er zijn 33 bezwaarmakers tegen het besluit om een nieuwe hoogspanningslijn aan te leggen tussen de Eemshaven en Vierverlaten. Dat laat het Ministerie van Economische Zaken weten.

De 380 kV stroomlijn is omstreden. Deze komt in natuurgebieden. Demissionair minister Henk Kamp besloot, ondanks de bezwaren, de bovengrondse aanleg door te zetten.Een aantal bezwaren heeft meerdere ondertekenaars. Zo hebben een aantal natuur- en bewonersorganisaties gezamenlijk bezwaar ingediend.De ingediende zienswijzen gaan over de aangewezen plekken van de mastplaatsen en het geplande tracé. Ook zijn er verzoeken binnen gekomen tot ondergrondse aanleg en schadevergoedingen.De ontwerpen voor de nieuwe verbinding lagen van 23 juni tot en met 3 augustus ter inzage. Natuur- en bewonersorganisaties hadden bezwaren over de korte tijd waarin bezwaar gemaakt kon worden en noemden het 'absurd'. Het ontwerpbesluit bestaat namelijk uit 50.000 bladzijdes.Rond de jaarwisseling wordt er door het ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu een besluit genomen over de nieuwe verbinding. Daarvoor komt Den Haag nog met een reactie op de bezwaren. Als de plannen doorgaan dan overwegen enkele natuur- en bewonersorganisaties naar de rechter te stappen.Omdat de aanleg van een nieuwe verbinding ook effect heeft op de natuur is er een ontheffing Wet Natuurbescherming nodig. Hiertegen kan men nog tot en met 28 september bezwaar maken.