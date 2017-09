Rondje Groningen: boeren zijn zat van langdurige regenval

Een keer per dag, om 21:00, struint RTV Noord naar de leukste en meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland. Vandaag in Rondje Groningen: Groningse boeren zijn flink klaar met de langdurige regenval.

Het is ellende voor landbouwers, de vele neerslag van de laatste dagen. Oogsten dreigen te mislukken. Feerwerder Foppe-Jan Dijkstra mengt zich in een discussie van boeren in Zeeland en Schermer:Reizigers van Groningen naar Drachten kunnen daar nu uitstappen in een vernieuwde halte.Sandra Beckerman, politicus van de SP, stuurt krantenartikel-dienst Blendle naar huis voor een bijzondere toevoeging aan de artikelkop:Zegt de koffiebareigenaar in Stad tegen de universiteit: 'Zeg, mogen de sigaretten van jullie medewerkers ergens anders heen?'Zo moet het snelfietspad tussen Groningen en Assen eruit gaan zien:Fokke en Sukke twitteren over VindicatSatirisch nieuws-site De Speld steekt de draak met Vindicat en de commotie er omheen. 'Voor de zoveelste keer is Vindicat in opspraak geraakt. Leden van de Groningse studentenvereniging zouden vorige week in een Japans restaurant gedwongen zijn geweest rauwe vis te eten.'