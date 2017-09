'Personeel pakt biezen door trammelant bij Treant'

'Gemotiveerd en gespecialiseerd personeel vertrekt bij Treant.' Door de trammelant in de bestuurstop van de zorggroep zouden medewerkers hun biezen pakken.

Dat meldt RTV Drenthe . De omroep is in bezit van interne correspondentie en een brief van de ondernemingsraad (or).Bij Treant, waar ook het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal onder valt, werden vorig jaar de bestuurders Guus Bruins en Marcel Kuin ontslagen . Bruins stapte naar het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Dat oordeelde dat Bruins recht heeft op een ontslagvergoeding Vlak voor de uitspraak stapte de voorzitter van de Raad van Toezicht van Treant, Bas Eenhoorn, op.Ook de tweede ontslagen bestuurder spande een zaak aan bij het Scheidsgerecht. In dat vonnis is het Scheidsgerecht klip en klaar over alles wat er mis is binnen Treant. Zo schrijft het stafbestuur van de specialisten dat 'de medewerkerstevredenheid daalt'. Oorzaak is het uitblijven van een duidelijke toekomstvisie binnen Treant, zo schrijven specialisten in een interne correspondentie.Zij lijken daarmee te verwijzen naar het verdwijnen van oogartsen vorig jaar en onvrede over de ontmanteling van de IC-zorg in Hoogeveen. Beide problemen spelen nog steeds.Daarnaast is er discussie over de opvolging van de ontslagen bestuurders. De Raad van Toezicht wil twee chirurgen benoemen in het bestuur, maar de or is niet overtuigd.Bovendien vindt de or dat er procedurele fouten zijn gemaakt. Op 12 oktober dient daarover een zaak voor de Ondernemingskamer in Amsterdam.Een extra probleem daarbij is het financiële tekort van Treant. Dit jaar wordt een tekort van vier miljoen euro verwacht. Vorig jaar schreven de ziekenhuizen ook al rode cijfers.Of Treant erin slaagt de drie ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal allemaal levensvatbaar te houden, is al langer de vraag. Zolang de bestuursperikelen niet worden opgelost, is ook de noodzakelijke bezuiniging moeilijk te realiseren. Die zou neerkomen op vijftien miljoen euro.