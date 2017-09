Groningen in top drie duurste huursteden

Voor een vierkante meter woonruimte in de stad Groningen moet een huurder nu 11,04 euro per maand betalen. Daarmee staat Groningen na Amsterdam (18,05) en Utrecht (12,01) op een bedenkelijke derde plek in de top-tien van duurste Nederlandse steden op de huurmarkt.

Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM en vastgoedbeheerder VGM NL. Het gaat hierbij om woningen in de vrije sector (boven 710,68 euro per maand).Groningen heeft Den Haag en Rotterdam inmiddels ingehaald in de huurprijzenrace. Gemiddeld moet in Nederland bij een verhuizing voor een huurwoning 6,9 % meer worden betaald dan vorig jaar. Een huurwoning moet nu gemiddeld 999 euro opbrengen. Dat was 969 euro.In onze provincie als geheel moet voor een vierkante meter 10,18 euro worden neergeteld. Alleen in Noord Holland (14,75), Utrecht (11,19) en Zuid Holland (10,32) zijn ze nog duurder uit.In die cijfers is, net als bij de provincie Groningen, de invloed van grote steden te zien. Zo komt Drenthe bijvoorbeeld op 8,54 euro per m2. Friesland, waar huren het goedkoopst is, komt op 7,75 euro. Driekwart van alle huurtransacties vindt plaats in de grote steden.Volgens NVM en VGM NL zijn structurele maatregelen nodig om het aanbod van vrije sector huurwoningen te vergroten. Bijvoorbeeld door de particuliere huurmarkt te 'dereguleren', waardoor meer investeringen van de grond kunnen komen.De makelaars en vastgoedbeheerder stellen vast dat het extra aantal nieuwbouwwoningen dat in de eerste helft van dit jaar op de markt kwam, geen dempend effect heeft gehad op de huurprijzen.Meer beschikbaarheid van het bestaande aanbod huurwoningen zit er voorlopig ook niet in. Uit een onderzoek blijkt dat 1 op de 8 huurders met tegenzin in een huurwoning zit en liever een woning koopt, maar daar niet uit weg kan.Ze kunnen geen of te weinig hypotheek krijgen, of ze vinden geen geschikte woning. Daarmee wordt de doorstroming belemmerd, zo somberen NVM en VGM NL.