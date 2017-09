Lopend Vuur: Vrouwen zijn meer heer in het verkeer dan mannen

Vrouwen claimen gemiddeld even vaak schade aan auto's als mannen. Mannen zijn wel duurder voor de verzekering, met een gemiddeld schadebedrag dat 14% hoger is. Dit blijkt uit een onderzoek van vergelijkingswebsite hoyhoy.nl naar claims bij autopolissen.

Voor beide geslachten geldt dat verreweg de meeste schades ontstaan tijdens het uitvoeren van bijzondere verrichtingen, waaronder bijvoorbeeld parkeren. Ook ruitschade wordt relatief vaak geclaimd op de autoverzekering.Volgens de website wordt met dit onderzoek het stereotype ontkracht dat vrouwen meer schade veroorzaken dan mannen.Misschien moeten we het wel omdraaien. Vrouwen gedragen zich gewoon beter in het verkeer dan mannen.