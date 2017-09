Juweliersechtpaar Oosterhof op vrije voeten

Ex-juwelier Henk Oosterhof en zijn vrouw komen dinsdag op vrije voeten. Het paar zat sinds juli vast, omdat het niet meewerkte aan een onderzoek naar mogelijke faillissementsfraude.

Het stel wilde in eerste instantie niet vertellen waar het geld van de verkoop van hun woning in Spanje is gebleven. Dit is volledig opgegaan aan levensonderhoud, zeggen beide dinsdag tegen de rechter.Daarnaast is eindelijk de administratie overhandigd aan de curator die de vermeende fraude onderzoekt. Hij kan voorlopig met de informatie uit de voeten. De rechter ziet daarom geen reden meer om het paar langer vast te houden.De Juwelierszaken van Oosterhof in Veendam en Stadskanaal gingen in juni van dit jaar failliet. Oosterhof was destijds niet bij de uitspraak van zijn faillissement aanwezig. Hij en zijn vrouw waren spoorloos. Volgens curator Jan Hein Mastenbroek waren goederen aan de failliete boedel onttrokken. Een deel werd later teruggevonden, een ander deel is nog steeds spoorloos. Het paar kwam in juli in Nederland terug, werd aangehouden en uiteindelijk vastgezet.Tijdens de vorige zitting, eind augustus, deed Oosterhof enkele beloftes. Zo zou hij duidelijkheid geven over een verdwenen verzameling antieke klokken. Een deel van de administratie zou bij zijn dochter staan. Die kon door de curator worden opgehaald. Ook zou Oosterhof zorgen voor een machtiging om de bankafschriften van een bank in Spanje op te vragen.De machtiging is overhandigd, net als de administratie die bij de dochter lag. Over de verdwenen klokkenverzameling bestaat nog onduidelijkheid. Eerder zei Oosterhof dat de klokken waren verkocht aan een handelaar in Engeland. Dit wordt onderzocht.