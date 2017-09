Vindicat: 'Reactie RUG en Hanze is begrijpelijk'

Vindicat begrijpt dat de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool de bestuursbeurs voor de studentenvereniging opschorten.

Dat zegt de nieuwe rector Marc Mohr van Vindicat. Dinsdagochtend werd bekend dat beide onderwijsinstellingen de bestuursbeurs, bij elkaar ruim 33.000 euro, opschorten.De bestuursbeurs is een tegemoetkoming voor bestuursleden van studentenverenigingen, die vaak studievertraging oplopen vanwege hun werkzaamheden bij een vereniging.Voor Mohr zou dit zo'n 2600 euro zijn geweest. 'Dat is een flinke tik, een financiële tegenvaller. Maar ik ga er nog steeds vanuit dat we het geld aan het einde van het jaar wel krijgen. En dat de vereniging het eerst kan voorschieten', zegt de kersverse rector.De RUG en de Hanzehogeschool hebben de beurs opgeschort. Als Vindicat aan het einde van het studiejaar kan aantonen dat er een cultuurverandering heeft plaatsgevonden en er geen nieuwe incidenten zijn geweest, kan het alsnog het geld krijgen.De politie is intussen een onderzoek begonnen naar Vindicat. Aanleiding is een bezoek van Vindicaters aan de Sushi Mall in de stad. Daar zouden de studenten de boel op stelten hebben gezet en schade hebben aangericht. Dat meldden andere bezoekers afgelopen week.Mohr: 'Voor Vindicat is het ook erg interessant om te weten wat er precies is gebeurd. Gisteren leek het mee te vallen en ontkrachtte de eigenaar het verhaal, nu is er een bron die een heel ander beeld vertelt. Wat er waar is, weten we niet precies.'Daarnaast wil de rector er alles aan doen om nieuwe incidenten te voorkomen. 'Als vereniging gaan we ons best doen om onze leden ervan te doordringen dat het onacceptabel is. En we gaan keihard optreden om te zorgen dat dit gedrag binnen, maar ook buiten Vindicat, wordt uitgebannen.'