Opnieuw inbraak bij korfbalvereniging Sparta

(Foto: Bob van der Velde/ Sparta)

Een kluis, een televisiescherm en drank. Voor de tweede keer in twee maanden tijd is er ingebroken in de kantine van korfbalvereniging Sparta in Zevenhuizen.

Voorzitter Bob van der Velde had een déjà vu toen hij afgelopen vrijdag aankwam bij de kantine. 'Wij hadden onze deuren al verstevigd, omdat er half juli ook bij ons is ingebroken. Helaas heeft die maatregel weinig geholpen. Toen was de kluis weg en dat was nu weer het geval.'



De schade van beide inbraken bedraagt zo'n tweeduizend euro.



Alarmsysteem onbetaalbaar

De vereniging heeft niet genoeg geld om een alarmsysteem aan te schaffen, maar heeft al wel nagedacht over andere opties. Van der Velde laat weten dat er binnenkort camera's worden opgehangen.



Voor beide inbraken is nog niemand opgepakt.