Verdachte autobranden Stad tot donderdag vast

Linda B. blijft in elk geval tot donderdag vastzitten. De 27-jarige vrouw uit Groningen wordt verdacht van twee autobranden in de wijk Kostverloren in de stad. Donderdag bepaalt de rechter-commissaris of B. langer in voorarrest blijft zitten.

De vermoedelijke brandstichtster is zondagavond opgepakt nadat er twee auto's in rook zijn opgegaan. De auto's branden kort na elkaar uit. B. is eerder al in verband gebracht met een serie branden in Haren.De onrust in Kostverloren is groot onder de wijkbewoners. Veel bewoners zien haar liever niet terugkeren in haar woning. Jacob Bolhuis, voorzitter van de Huurdersvereniging en het wijkcentrum, liet eerder al weten een buurtwacht in te stellen als de verdachte terugkeert in de wijk.Of ze terugkeert is nog afwachten. Zowel de gemeente Groningen als woningbouwvereniging Nijestee doen daar nog geen mededelingen over. De gemeente wacht het politieonderzoek af en Nijestee is in gesprek met onder meer hulpverleners en buurtbewoners.