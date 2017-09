Gemeenten passen armoedebeleid aan: communicatie met video en animatie

Regelingen zijn onvindbaar voor de minima. Daarom passen Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) hun beleid aan.

De gemeente Winsum had hier door de rekenkamercommissie onderzoek naar laten doen. Daaruit bleek dat veel minima in de gemeente niet weten wat voor regelingen er allemaal zijn. Daardoor blijft er geld op de plank liggen.De BMWE-gemeenten gaan daarom de communicatie over de regelingen aanpassen. Ze gaan meer online doen en zetten daarvoor video's en animaties in. 'Eén beeld zegt vaak meer dan duizend woorden', laten de gemeenten weten.Hierdoor worden volgens hen regelingen op een laagdrempelige en aansprekende manier bij de doelgroepen in beeld gebracht.De gemeenten gaan ook de meerwaarde van een 'Mee Doen regisseur' uitzoeken. Deze regisseur zou ingezet kunnen worden om de werkende minima beter in beeld te krijgen.Daarnaast kan de regiseur een rol spelen in het nog verder vereenvoudigen van de aanvraagprocedures en meten of de verschillende regelingen effect hebben.Bovendien willen de gemeenten meer samenwerken met maatschappelijke organisaties zoals basisscholen en voetbalverenigingen.Ook willen de gemeenten meer aandacht voor de regelingen die er zijn voor kinderen. Vanuit het Rijk is er geld beschikbaar gesteld voor kinderen die in armoede leven; het zogeheten kindpakket. Dit steuntje in de rug kan gebruikt worden om kinderen mee te laten doen aan bijvoorbeeld voetbal, muziekles, een schoolreisje of verjaardag.Voorgesteld wordt kinderen van de basisscholen het kindpakket zelf te laten promoten, zodat zij ook zelf bekend worden met de mogelijkheden van het pakket. De gemeenten denken erover na om de kinderen een poster te laten maken.De gemeenten gaat de manier van communiceren over de regelingen nog verder uitwerken in een apart communicatieplan.