Noodopvang voor internationale studenten voor de helft gevuld; geen uitbreiding

Een uitbreiding van de noodopvang voor internationale studenten lijkt niet nodig te zijn. Dat laat RUG-woordvoerder Jorien Bakker weten.

Er zijn honderd bedden beschikbaar in de noodopvang, die is gevestigd in de voormalige COA-locatie aan de Van Swietenlaan in de stad. Het totaal aantal aanvragen blijft sinds de opening rond de negentig hangen.De opvang is sinds een week open. 'We komen niet boven die grens van negentig. De vraag is dus niet groter dan negentig. Dat kan morgen anders zijn, maar die tekenen hebben we niet', aldus Bakker.45 studenten maken op dit moment gebruik van de opvang. In de loop van de dag komen daar nog 25 bij.Enkele studenten hebben ook een reservering gedaan voor een kamer. 'Ze moeten dan wel binnen een dag laten weten of ze gebruik maken van de noodopvang', aldus Bakker.'Veel studenten reserveren een bed, maar melden zich diezelfde dag ook weer af omdat ze een kamer hebben gevonden.'Ook al zijn de voortekenen er niet, de universiteit heeft de plannen voor een eventuele uitbreiding van de bedden wel klaarliggen.De noodopvang is open tot 31 oktober. De universiteit verwacht dat tegen die tijd alle internationale studenten een eigen kamer hebben gevonden.