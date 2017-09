Muziektheater zet puntjes op de i voor Jacques J.

Het is aftellen voor Jacques d'Ancona en GOOV Muziektheater. Vrijdag wordt de Groninger journalist en presentator tachtig jaar. Aan de vooravond daarvan gaat de musical Jacques J. in première.

Exclusief kijkje achter de schermen bij 'Jacques J.'

Jacques d'Ancona krijgt eigen musical

De leden van GOOV zijn druk bezig om de puntjes op de i te zetten voor de musical die door het bewogen leven van d'Ancona voert.Verschillende acteurs spelen de rol van d'Ancona in verschillende fases van zijn leven. Zo is Fred Rutting de Jacques in de jaren tachtig, toen hij landelijk doorbrak als jurylid bij de Soundmixshow van Hennie Huisman.In de musical komt deze episode terug in het lied 'Ik ben Jacques d'Ancona en ik pis azijn'. Omdat d'Ancona berucht werd vanwege de scherpe bijtende commentaren die hij leverde op de deelnemers.'Juryleden waren tot die tijd altijd lief en aardig voor de kandidaten', zegt Rutting. 'Joop van den Ende zocht iemand die dat kon veranderen en dat is Jacques geworden.'De première is donderdag 14 september in de Stadschouwburg in Groningen. De musical is daar tot en met zondag 17 september te zien.