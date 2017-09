'Zet dat zonnepark maar in Brabant neer'

De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer heeft bijna unaniem ingestemd met de komst van een zonnepark bij Sappemeer. Vrijwel alle partijen waren voor, op Leefbaar Midden Groningen en coalitiepartij CDA na.

Nette Kruzenga, de voorzitter van Leefbaar Midden Groningen, baalt ervan. De aardbevingsproblematiek levert de inwoners van de gemeente volgens haar al genoeg problemen op. Ze vindt dan ook dat zij wel genoeg hebben geleden. 'Laat Den Haag hier maar een beslissing over nemen. En zet dat zonnepark desnoods maar in Brabant neer'.Volgens CDA-raadslid Van der Meijden is het zonnepark van 320.000 zonnepanelen economisch onrendabel. Ook de boeren die nu al jaren de voor het zonnepark bestemde grond pachten, delven volgens hem het onderspit. 'Zij kunnen niet op tegen de enorme subsidies die Powerfield kan gebruiken', zegt het raadslid.Andere partijen zetten wel hun vraagtekens bij de manier waarop er gecommuniceerd is met de omwonenden. Die zeggen veel te weinig te zijn betrokken bij het besluitvormingsproces. Wethouder Van Schie (PvdA) bestrijdt dat. 'Van mij was er zeker het aanbod om in gesprek te gaan, maar dan moet het ook eens tot een afspraak komen'.Er is ook blijdschap. De SP, de grootste coalitiepartij, is verheugd dat de raad het zonnepark er wil laten komen. 'Als we nu het zonnepark nog zouden tegenhouden is dat gewoon het pesten van de onderneming die de panelen wil plaatsen', zegt raadslid Maarten Kluit.Toine Fennis van D66 is ook tevreden: 'D66 is voor duurzame energie en voor dit plan, maar tegelijkertijd zijn we wel kritisch naar de wijze waarop publiek geld besteed wordt'.Overigens is het nog steeds niet helemaal zeker dat het zonnepark er komt. De vergunning voor het zonnepark wordt nog aangevochten bij de Raad van State. En Nette Kruzenga gaat die zitting 'met meer dan vertrouwen tegemoet'.