Jongen (15) loopt met nepwapen en mes op straat

Balletjespistool (Foto: Archief/RTV Noord)

De politie heeft maandagavond aan de Loefzijde in de Groninger wijk Lewenborg een balletjespistool en een mes afgepakt van een 15-jarige jongen.

Een voorbijganger had de tiener met het wapen op straat zien lopen. De jongen vertelde dat hij het nepwapen had gekocht tijdens zijn vakantie in Spanje. In ons land is zo'n wapen verboden.



De 15-jarige is meegenomen naar het bureau voor verhoor.