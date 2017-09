Top Dutch-campagne moet 2000 banen opleveren

De Top Dutch-campagne, waarin de drie noordelijke provincies Noord-Nederland op de kaart willen zetten bij Tesla en andere innovatieve bedrijven, gaat de volgende twee jaar door. Het moet een banenmotor worden.

Groningen, Drenthe en Friesland voeren de komende twee jaar een 'internationale campagne gericht op het aantrekken van bedrijven', maken ze dinsdagmiddag bekend.Met de campagne moet de werkgelegenheid in de provincies worden bevorderd. Ze gaan daarbij uit van 2000 nieuwe arbeidsplaatsen.Top Dutch werd als samenwerkingsverband tussen ondernemers en de provincies opgericht om Tesla naar Noord-Nederland te halen. De fabrikant van elektrische auto's en batterijen zoekt nog naar een locatie voor een gigafabriek in Europa. Binnen Nederland dingt ook Brabant naar die hand. Daar staat inmiddels al een assemblagefabriek.'Met de internationale campagne gaan we uitleggen waar we in de regio goed in zijn.Waar we trots op zijn. Dat we Top Dutch zijn', zegt Sander de Rouwe, gedeputeerde van Economische Zaken in Friesland. Het Noorden moet vooral worden geprofileerd op vergroening, digitalisering en water.