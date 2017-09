Supportersvereniging bezorgd over stadionbezetting en spel FC Groningen

De competitie is pas vier speelrondes oud, maar de supportersvereniging van FC Groningen heeft nu al grote zorgen geuit tegenover de directie van de voetbalclub.

De fans zijn niet tevreden over het vertoonde spel en zien ook dat het stadion bij lange na niet volzit. In de wekelijkse nieuwsbrief van de FC rept directeur Hans Nijland over de zorgen van de supportersvereniging.'Namens de supportersvereniging uitte voorzitter John Schurer zijn grote zorgen en kraakte hij harde noten. Volgens Schurer vindt er een afrekening plaats met de club door veel supporters. Zij missen al over een langere periode de passie, beleving en strijdwijze die bij FC Groningen hoort', schrijft FC Groningen.Nijland zegt de kritiek ter harte te nemen. 'De supportersvereniging wilde een duidelijk signaal afgeven omdat de club hun aan het hart gaat, zoals John Schurer het verwoordde. Ons stadion moet weer vol lopen en we willen dat dit nog dit seizoen gaat gebeuren. Deze geluiden nemen wij uiteraard zeer serieus en de directie voelt zich hiervoor ten volle verantwoordelijk.'Nijland blikt ook nog terug op het gelijkspel tegen VVV Venlo: 'We hebben afgelopen zondag een zeer teleurstellende middag beleefd. Ons stadion was bijzonder matig bezet, het voetbal van onze zijde was niet best en het 1-1 gelijkspel tegen VVV onder de norm, die we met elkaar hanteren. Kortom: een waardeloze voetbalmiddag.'Dat doet pijn, aldus de directeur. 'We hadden en hebben met elkaar andere verwachtingen en we zullen ons snel moeten verbeteren om met name het publiek weer aan ons te binden.'