Wie wil de sjomp-bank hebben?

Een buitenkansje voor de liefhebbers van Groningstalige rap. De bank uit de videoclip van Wat Aans' Sjomp staat op Marktplaats. Gratis af te halen.

'De zaken gaan zo goed, we konden een nieuwe kopen!', zegt Teun Heuvel van de formatie die de hits Trilploat en Sjomp uitbracht.'Nee, zonder gekheid, we hebben deze bank voor de clip gratis afgehaald op Marktplaats. Hij staat nu in de schuur, het decor van de clip. Ik was aan het opruimen en ik dacht: hij mag ook wel weg.'Op Marktplaats word je bij interesse in de bank gedwongen de stoel en de lamp van varkensleer erbij te nemen. Maar, voor een biertje of een metworst, helpt Teun wel het op een kar te zetten. Zelf denkt ie dat het een prachtige set is voor een zuipkeet of een clubhuis.Of ie de bank kwijtraakt? 'Ik krijg veel reacties. 'Hee, de bank staat erop ja!' Maar als ik dan vraag of ze hem willen hebben, zeggen ze nee. Ach, anders niet hoor. Dan trek ik het houten frame uit elkaar en gaat de fik erin.'