Inbraakgolf in Leek

(Foto: Politie Ommelanden-West)

De politie Ommelanden West ziet een piek in het aantal inbraken in Leek. In twee maanden tijd is ingebroken in acht huizen.

Geschreven door Marco Grimmon

Verslaggever





Oproep politie

De politie Ommelanden West heeft een





Kan toeval zijn

Leon Helder werkt bij de politie Ommelanden West. Volgens hem kan het zijn dat de inbraken op toeval berusten. 'Het aantal inbraken valt precies in de vakantieperiode. Het kan zo zijn dat het nu stopt, maar dat weten we natuurlijk niet zeker.'



Twee verdachten

In Leek zijn vorige week twee personen op heterdaad aangehouden naar aanleiding van een inbraak in winkels. Beide mannen zijn 36 jaar en komen uit Den Haag. Zij zitten nog vast, maar hebben volgens Helder waarschijnlijk niks te maken met de woninginbraken.



