Den Oudsten vroeg politie om extra onderzoek naar Vindicat

Het is op verzoek van burgemeester Peter den Oudsten van Groningen dat de politie alsnog onderzoek doet naar de gedragingen van Vindicat-leden in een sushirestaurant, begin september.

Agenten zijn de bewuste zondagavond bij het sushirestaurant geweest, nadat omwonenden melding hadden gemaakt van geluidsoverlast. Ze hebben de studenten die op straat stonden gemaand weg te gaan en daarmee was voor de politie de kous af. Totdat ze maandagmiddag besloot alsnog onderzoek in te stellen.Woordvoerder Niko Beets van de gemeente Groningen bevestigt dat dit op verzoek van de burgemeester is gebeurd. 'Er was veel onduidelijkheid, veel tegenstrijdige berichtgeving. De burgemeester wilde graag alle feiten op een rij krijgen en heeft de politie gevraagd: wat is er nou gebeurd?'Het is geen strafrechtelijk onderzoek; daar gaat niet de burgemeester maar het Openbaar Ministerie over.